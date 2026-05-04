NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している俳優の松下洸平（39）と迫田孝也（49）が3日、浜松市で「豊臣兄弟！」トークライブに登場した。1万2000件以上の応募の中から選ばれたファンが来場。当選倍率は42倍だったという。徳川家康ゆかりの地である浜松を、家康役の松下と家臣の石川数正役の迫田が訪れ、撮影の裏話などを披露した。松下は「石川数正と『2人で1人、ニコイチ』のような関係だと意識して演じていた。歴代の演者の泯