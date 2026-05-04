お笑いコンビたんぽぽの川村エミコ（46）が3日、インスタグラムを更新。雑誌掲載を告知した。川村は「夢みたいな時間でした。#Cancam6月号めるるの連載にお邪魔させていただきました」と雑誌「CanCam」の生見愛瑠（24）の連載に登場することを報告した。川村は髪を巻き、フェミニンなメイクをした姿をアップ。透け感のあるワンピースを着用している。川村は「めるるが可愛すぎて、息止めちゃいました」と感想をつづった。この投稿