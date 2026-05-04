巨人、ＤｅＮＡなどで活躍した元プロ野球選手の宮国椋丞さんが巨人時代の先輩でロッキーズの菅野智之投手の応援にかけつけた。４日までに自身のインスタグラムを更新。ロッキーズの本拠・米コロラド州デンバーのクアーズフィールドを訪れ、試合前の菅野の姿やスタンドから撮影した試合中の写真などをアップし「＃菅野智之さん＃安否ヨシッ！＃ｃｏｏｒｓｆｉｅｌｄ＃ｃｏｌｏｒａｄｏ＃ｒｏｃｋｉｅｓ」と伝えた。こ