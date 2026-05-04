9人組ガールズグループTWICEのMOMO（モモ、29）が3日、自身のインスタグラムを更新。ミニワンピース姿の写真を公開した。「もちたべたい」と、白いミニワンピース姿の写真を公開。スラリと伸びた美脚が際立った。ファンやフォロワーからは「ももちゃん可愛すぎてほんと大好き」「足綺麗だしはかないし可愛いやばい」「元からずっと可愛いけど最近かわいさ増してない？」「金欠やけどももりんのために私がもちめっちゃ買ってあげる