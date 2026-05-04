グラビアアイドル百瀬せいなが3日までにインスタグラムを更新。水着姿をアップした。百瀬は「競泳水着強化中！新人グラビアアイドルの百瀬せいなです！」とつづり、金色のハイレグ水着姿を投稿した。百瀬は大きく両足を開いた大胆なポーズをとっている。また、続けての投稿では競泳水着姿の動画を披露。片足を上げ、ストレッチを行っている姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「黄金アイドル」「際どい…」「ご利益ありそう