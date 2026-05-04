◇ア・リーグレッドソックス1−3アストロズ（2026年5月3日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が3日（日本時間4日）、本拠地でのアストロズ戦の8回に代打で出場。1−1と同点の展開の中、先頭打者として左前打を放った。前日の試合に続き、終盤に出番がやってきた。ノーヒットだった5番・モナステリオに代わって打席に入った吉田。相手右腕に対し見逃し、ファウルと2球で追い込まれたが、3球目を詰まりながら