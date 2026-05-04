●カージナルス1−4ドジャース○＜現地時間5月2日ブッシュ・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地3連戦のスイープ負けを回避。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場したが、4試合連続のノーヒットに終わった。カージナルス先発は、プロ入りから昨季途中までドジャースに所属していた右腕ダスティン・メイ。元チームメイトに対する第1打席はカウント0-1から高めのフォーシームで三ゴロに打ち取ら