現地時間５月３日に開催されたセリエAの第35節で、首位のインテルが鈴木彩艶を擁するパルマとホームで対戦した。引き分け以上で２シーズンぶり21度目のリーグ制覇（スクデット）が決定するインテルは、序盤から押し込むものの、日本代表GKが守るゴールをなかなかこじ開けられない。それでも前半アディショナルタイム１分、ペナルティエリア内右寄りでジエリンスキのパスを受けたテュラムが右足を一閃。ファーサイドに鋭いシ