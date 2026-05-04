上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地５月３日、エールディビジ第32節でフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。終盤に２ゴールを奪い、２−１の逆転勝利を飾った。この一戦で貴重な同点弾を奪ったのが、CBで先発した渡辺だ。０−１のビハインドで迎えた84分、左からのジョーダン・ボスのクロスに反応した上田が高打点のヘディングシュート。これは相手GKに阻まれるも、跳ね返りを渡辺が頭で押し込んだ。