俳優根岸拓哉（30）が3日、自身のインスタグラムを更新。超特急タクヤこと草川拓弥との再会を報告した。投稿では「十何年振りの草川拓弥。我々が丸2年共にしてたのは10代。気づけば互いに30代になっていました。会ったのもいつ振りだろうか。次はまたガッツリと共演を…！昨日の朝、草川にコーヒーを奢ってもらいました。ゴチ。また！」と記し、ツーショットを掲載した。2人は2013年放送の「ウルトラマンギンガ」、2014年放送の「