グラビアアイドルの宇佐美彩乃（29）が3日、インスタグラムを更新。水着姿を投稿した。宇佐美は黒のハートのスタンプを添えて、サイドがひもで結ばれた黒のハイレグ水着姿を公開した。この投稿に「惚れてまうがな！」「美人」「黒がせくすぃ〜」「スタイル抜群美ボディ」などのコメントが寄せられている。