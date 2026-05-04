元HKT48の運上弘菜（27）が3日までに自身のインスタグラムを更新。石垣島へ旅行に行った際の写真を投稿した。「たべすぎた」と文言とともに掲載された旅の記録の写真の中には、砂浜に立ち、羽織り物を脱ぎ背中が全開になった振り向きざまの1枚も掲載。開放感のある写真も含む同投稿にフォロワーからは「めちゃ綺麗」「なっぴめっちゃかわいいです」「鮮やかなコントラストで美しい」などの声が上がっている。運上は16年7月に4期生