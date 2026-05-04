ホワイトソックス戦の2回、左肩を気にするしぐさを見せるエンゼルス・菊池＝4月29日、シカゴ（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、エンゼルスは3日、菊池雄星投手が左肩の炎症で15日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。4月30日にさかのぼって適用される。前回先発した4月29日のホワイトソックス戦で左肩に張りを訴え、2回のみで緊急降板していた。メジャー8年目の菊池は、3月のワールド・ベースボール・クラシック