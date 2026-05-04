◇ナ・リーグ ドジャース―カージナルス（2026年5月3日セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は3日（日本時間4日）のカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場したが3打数無安打。7回の第4打席で腰付近に死球を受けるなど2四死球で出塁したが、9回まで快音は聞かれず、これで今季自己ワースト更新となる19打席連続無安打となった。昨季ドジャースでチームメートだったカージナルス先発右腕のメイに対し、初回は1ス