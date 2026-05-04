TRFのDJKOO（64）が3日、都内でVチューバーデビューした。関連イベントで自身を模したバーチャル映像とともにDJパフォーマンスを披露。「この界隈（かいわい）に来たかったんですよ！」と高らかに宣言し、ボーカロイドの人気曲やTRFの「EZDODANCE」などを流し観客を魅了した。今年がDJ活動45周年の節目で、さまざまな業界とコラボを行っている。「次元を超えたうれしい共演ができた」と今回お披露目された“VJKOO”