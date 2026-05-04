◇ファーム公式戦巨人3―2広島（2026年5月3日ジャイアンツタウン）2軍の広島戦に先発した巨人の山崎が右肩の違和感のため2球で降板した。3月15日に右肩のコンディション不良のため故障班に合流。リハビリを経て復帰登板を迎えたが、自らベンチへ異変を訴えた。脳振とう特例措置で出場選手登録を抹消されていた泉口は「3番・遊撃」で同戦で実戦復帰して2安打。4日のヤクルト戦（東京ドーム）から1軍合流することを阿