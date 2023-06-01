2026年に開業10周年という大きな節目を迎える北海道新幹線。これを記念して、JR北海道と道南いさりび鉄道がタッグを組んだ「北海道新幹線と道南いさりび鉄道の裏側一気見ツアー in 木古内駅」が6月13日（土）に開催されます。このツアーは、普段は決して立ち入ることのできない新幹線駅の事務室潜入や、現役駅員の解説付きで行われる「列車扱い」業務の見学など、ファン垂涎のプログラムが目白押しです。さらに、新幹線のホームで