NHK連続テレビ小説（以下、朝ドラ）『風、薫る』の放送がはじまり、1カ月が過ぎた。 参考：『風、薫る』を通して考えるドラマの“枝葉”問題100作以上続く“朝ドラ”だからこその難しさ 本作は明治時代を舞台にした朝ドラで、日本ではじめてトレインドナースとなった大関和と鈴木雅をモチーフにした、一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が主人公の物語だ。 4月に放送された第1～4週は、りん