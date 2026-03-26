プレミアリーグ 25/26の第35節 アストンビラとトットナムの試合が、5月4日03:00にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはタミー・アブラハム（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ロス・バークリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）らが