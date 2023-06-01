開催：2026.5.4 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 2 - 7 [フィリーズ] MLBの試合が4日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとフィリーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はクリス・パダック、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。 1回表、4番 アレク・ボーム 5球目を打ってショートゴロ しかしフィ