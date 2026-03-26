開催：2026.5.4 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 2 - 1 [ジャイアンツ] MLBの試合が4日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとジャイアンツが対戦した。 レイズの先発投手はスティーブン・マッツ、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。 1回表、3番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってセンターへのタイ