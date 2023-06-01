伝統の長距離G1「第173回天皇賞・春」が3日、京都競馬場で行われ、1番人気クロワデュノールが2センチ差の大接戦を制し、G14勝目を飾った。北村友一（39）と斉藤崇史師（43）のタッグは当レース初V。ダービー馬の勝利は07年メイショウサムソン以来、19年ぶり9頭目となった。これで今年のJRA平地G1はG1馬が6連勝。16、17年に連覇したキタサンブラックに続く父子制覇となり、2着にも同産駒の12番人気ヴェルテンベルクが入った。ど