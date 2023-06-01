歌舞伎俳優の市川染五郎（21）がシェークスピア劇「ハムレット」（9日初日、日生劇場）で初のストレートプレーに臨む。祖父・松本白鸚（83）、父・松本幸四郎（53）も演じたハムレット役。名門・高麗屋のプリンスは「役者として舞台に立ち続けることが、私にとっての“生”」と決意をみなぎらせている。13歳で同作の朗読劇に出演したが「面白いと思う余裕がありませんでした」といい、今回は「リベンジの思いもある」と明かす