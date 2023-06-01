息が苦しくなるほどの長い写真判定。ヴェルテンベルクを管理する宮本師は「同着でもいいから、1着にならんか」と願ったが、掲示板の最上位には「7」の数字が点灯した。12番人気。単勝オッズ208・4倍でも陣営にはやれる手応えがあった。道中は15番手追走。最終4角を12番手で回ってから大外を回す形でエンジン点火。前を行くアドマイヤテラとは差があったが、ゴール前で一気にのみ込み、勝ち馬に肉薄。確かに差した手応えがあっ