【池江泰郎匠の解説】長い写真判定だったので「同着？」と思った人も多かったのではないか。写真判定の当事者や、馬券を握りしめているファンの顔が思い浮かぶようだった。日本人の持つ心情として2着馬ヴェルテンベルクに対して、また陣営に対して写真判定を待つ間に肩入れしたくなる気持ちは理解できる。なぜなら伏兵の身で横綱を倒しかけたのだ。「あそこまで迫れば勝ってほしかった」との声が関係者にも、ファンにも多か