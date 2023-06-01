米国のクラシック3冠初戦「第152回ケンタッキーダービー」が2日（日本時間3日早朝）、ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場（ダート2000メートル、18頭）で行われた。日本から遠征したダノンバーボン（牡＝池添）は5着、ワンダーディーン（牡＝高柳大）は8着。勝ったのは地元米国のゴールデンテンポだった。日本調教馬の悲願こそ達成できなかったが、異国の地で存在感は示した。勢いよくゲートを飛び出したダノン