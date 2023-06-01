馬主のサンデーレーシングは19＆20年連覇を達成したフィエールマン以来、6年ぶり5勝目。同代表の吉田俊介氏は「負けたと思いました。（検量室前に）下りてきた時、ホワイトボードに7が前に書いていたので同着かなと。文句のつけようがない競馬で勝てて良かったです」と安堵の表情。「国内外で挑戦したいレースがありますし、たくさん勝って種牡馬にしたいですからね」とさらなる活躍を誓った。同氏が副代表を務める生産牧場ノ