ゴールデンウイークも後半戦。さっぽろ羊ヶ丘展望台では春の名物行事「連だこ揚げ」が行われ子どもたちからは歓声があがりました。空高く舞い上がる連だこー。さっぽろ羊ヶ丘展望台ではクラーク博士像50周年を記念した連だこが登場したこが伸びやかに青空に舞う様子を子どもたちが楽しみました。また、ヒツジやウマなどのイラストに自分たちで色をぬった手作りの凧をあげる体験イベントも行われました。（