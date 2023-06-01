◇パ・リーグロッテ10―0西武（2026年5月3日ZOZOマリン）ロッテ・藤原が4月5日以来の一発となる2号2ランを放った。2―0の2回1死一塁で糸川のシンカーを右翼テラス席に運び「狙い球を自分のスイングで打つことができた。追加点を取ることができて良かった」と納得の表情だった。打率.315と好調を維持する。「上位打線が打てれば勝てる試合も増えてくる。やるべきことをできるように」と話したように、1番打者として攻撃