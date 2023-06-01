歌舞伎俳優の尾上左近改め三代目尾上辰之助（20）が3日、東京・歌舞伎座で「團菊祭五月大歌舞伎」（27日まで）の初日を迎えた。祖父と父が名乗った辰之助を襲名。人間国宝の講談師神田松鯉（83）から贈られた青龍の祝幕が披露された。昼の部「寿曽我対面」での口上には、憧れの七代目尾上菊五郎（83）、「平成の三之助」と呼ばれた父尾上松緑（51）、市川團十郎（48）、八代目尾上菊五郎（48）らが参加。辰之助は「より一層芸