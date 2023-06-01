▼4着アクアヴァーナル（松山）スタートは良かったけど、（道中は）嫌な並びになって下げざるを得ない形になった。理想はもう一列前で運びたかった。最後は一瞬、いけるかなと思いました。一生懸命走ってくれました。▼7着シンエンペラー（岩田望）ゲートを出たら、行こうと思っていました。周りが速かったし、自分のリズムを崩さないように運んだ。最後もそれなりに頑張ってくれていますが、この距離は適性ではないのかなと思