元日向坂46の松田好花（27）がこのほど、テレビ東京の主演ドラマ「まりとっつぁん」（4日深夜1時、11日深夜0時）のトークイベントに出席した。存在しない名作ドラマを勝手に作る――がコンセプトの「架空名作劇場」の第2弾。90年代に朝のテレビドラマとして放送されたという設定で、マリトッツォを日本で初めて製造、販売した女性の一代記。松田は今年2月にグループを卒業し、初のドラマ主演。10〜60代を演じ、「衣装やしわな