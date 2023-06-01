【騎手】北村友は7回目の騎乗で当レース初制覇。JRA・G1は大阪杯に続く今年2勝目で通算9勝目。【調教師】斉藤崇師は管理馬2頭目の出走で初勝利。JRA・G1制覇は大阪杯に続く通算11勝目。【種牡馬】キタサンブラックが16、17年に同レースを制しており、産駒の勝利で父ディープインパクト（06年）＆産駒ジャスティンパレス（23年）に続く6組目（7回目）の父子制覇。【東西構図】関西馬の勝利は24年のテーオーロイヤル以来、2