◇セ・リーグヤクルト2―12DeNA（2026年5月3日神宮）ヤクルトは投手陣が22安打を許して12失点と崩れ、開幕から続いていたDeNA戦の連勝が7で止まった。ウォルターズが6回途中3失点で降板し、終盤の3回で計9失点。池山監督は「満員近いお客さんをゲームセットまで（席に）座らせておかないといけないと思う。大変申し訳ない」と表情を曇らせた。点差の開いた9回は野手の登板を考えていたことも明かし「（9連戦中で）あと