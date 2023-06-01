◇パ・リーグロッテ10―0西武（2026年5月3日ZOZOマリン）大人気絵本「ノラネコぐんだん」とのコラボデーで、球場には黄色い猫の軍団がやってきた。ロッテのドラフト2位左腕・毛利は「猫の額」ほどのストライクゾーンに制球した。「最高です。何とか長いイニングを投げたかった」過去2度の登板は四球から崩れた。4月23日に出場選手登録を抹消。中10日での登板に向け、低めへの制球が安定するよう修正に努めてきた。プロ