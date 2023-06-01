2番人気に支持されたアドマイヤテラは後方からのレースを選択。10番手で最終4角を回ってからは一気に浮上。内で踏ん張るアクアヴァーナルをかわし、勝ち馬の背中を懸命に追う。が、最後はヴェルテンベルクの強襲に抵抗できず3着。武豊は「いいレースができた。最後は決め手の差」と淡々と話す。友道師は「頑張ったんじゃないかな。1、2着馬が強かった。直線は勝ったかなと思ったけど、仕方ない」と悔しさをのみ込んでいた。