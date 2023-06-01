◇パ・リーグ西武0―10ロッテ（2026年5月3日ZOZOマリン）西武の平良が右上腕の張りで初回を終えて、緊急降板した。制球が定まらず36球を費やし、2点を失った。普段は150キロを超える直球の球速も140キロ終盤と落ち込み「ここ数試合、ちょっと腕の調子が良くなかった」と明かした。本人は中6日で次回登板の意思を示すも、西口監督は「（4日と5日の）様子を確認して、（今後について）慎重に決めようと思ってます」と方