◇セ・リーグDeNA12―2ヤクルト（2026年5月3日神宮）DeNA先発の石田裕が6回無失点で2勝目を手にした。「“ヤクルトだけには負けたくない”というぐらいの気持ちが自分を奮い立たせてくれた」と胸を張った。幼少期からDeNAファン。大型連休中の野球観戦は忘れられない思い出で「子供たちがいっぱい来てくれた中で勝ちゲームを見せられて良かった」と笑った。9回には石田健が復帰登板を果たした。左肩を痛め、24年6月6日