巨人の戸郷翔征投手（２６）が、今季１軍初登板となる４日のヤクルト戦（東京Ｄ）での復活勝利を誓った。３日はＧ球場でキャッチボールなどで調整。「やっぱり１軍の舞台なので結果が全て。もちろんゼロにこだわりたいですし、一球一球に気持ちを込めて、長いイニングを考えずに一人一人をアウトに取ることを考えています」と燃える思いを口にした。今季、オープン戦３登板で防御率９・００と思うような結果が出ず、開幕２軍ス