プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２日、東京ドームで挑戦者の前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を３―０の判定で下し、自身の持つ歴代最多記録を更新する７度目の４団体統一王座防衛に成功した。５万５０００人の観客の前で繰り広げられた日本ボクシング史上最大の一戦の実相を、ボクシング担当の勝田成紀記者が「見た」。◇◇◇世紀