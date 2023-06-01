ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が東京ドーム興行での初防衛成功から一夜明けた３日、横浜市の所属ジムで会見。元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝から２度ダウンを奪うなど圧倒しての判定勝利を「レジェンドと戦えたことは、自分のキャリアの中で大きな宝になる」と振り返った。兄・尚弥（３３）からも「パーフェクトだった。ロープ際のディフェンス、接近したときの肩の入れ方、密着具合、変