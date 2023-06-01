◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）が行われ、今季ツアー２勝の郄橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）は６バーディー、ボギーなしで６６と伸ばし、通算９アンダーで９位に入った。前半１１番で伸ばし、１７番から３連続バーディー。５番、８番と６バーディーを量産した。この日のパーオン率９４・４４％は全体２位。「