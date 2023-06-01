◆ファーム・リーグ巨人３x―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・山崎伊織投手（２７）が３日のファーム・リーグ広島戦（Ｇタウン）で５８日ぶりに実戦復帰するも、初回わずか２球で緊急降板した。球団は「右肩の違和感」と交代理由を説明。昨季チーム最多１１勝のエースにまさかの事態が起きた。球場が騒然とした。試合開始から２分足らず。背番号１９は顔をしかめて異変を訴えた。開幕２週間前に発症した