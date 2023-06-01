歌手の松山千春が３日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。自身の食欲と食べ物の“こだわり”について語った。現在ツアー中の松山は、リスナーからの「いっぱい食べて、体力つけてツアー乗り切ってくださいね」というメールを読み上げると、「ありがとう。そう言われると、頑張ってもっとメシ食わなきゃと思うんだけど、ガキの時から、食欲っ