「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）負ければ３連敗、単独最下位に沈む窮地をルーキーが救った。ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が７回無失点。開幕戦以来の勝利を挙げて「大事な２勝目。どんどん勝っていけるようにやっていきたい」と笑顔を見せた。序盤はピンチの連続だった。三回、１死一、三塁では長谷川をカーブで空振り三振に仕留めた。「緩い球投げるのは、怖いというか気