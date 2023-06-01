「東京六大学野球、明大１３−３立大」（３日、神宮球場）第４週の２回戦２試合が行われ、慶大は東大に連勝し勝ち点３とした。明大は立大を破り、１勝１敗。慶大は一回に今津慶介内野手（４年・旭川東）の３ランで先制し、９−０で大勝。明大は榊原七斗外野手（４年・報徳学園）の本塁打などで得点を重ね、１３−３で勝った。風に乗った白球はあっという間にスタンドに吸い込まれた。今秋ドラフト上位候補の明大・榊原がバッ