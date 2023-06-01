3番人気タイトニット（牡6＝今野、父キズナ）が差し切りV。オープン初勝利を挙げた。荻野極は「調教に乗って雄大な走りをする、いい馬だと思っていた。大外を回るキツい形だったけど、よく押し切ってくれた」と回顧。今野師は「状態は良かったし、広いコースは合っていた」と勝因を分析した。次走は平安S（23日、京都）を視野に入れている。