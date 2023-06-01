「関西六大学野球、大院大１５−１大商大」（３日、わかさスタジアム京都）第５節の２回戦２試合が行われ、大商大が大院大を１５−１で下して２連勝し、勝ち点を２に伸ばした。大経大は神院大に３−２で競り勝ち、１勝１敗とした。龍谷大−京産大２回戦は天候不良で順延された。今秋ドラフト候補の大商大・春山陽登外野手（４年・敦賀気比）がリーグ戦通算１０号を放った。２打席連続死球を受け、迎えた第３打席。三回２死一