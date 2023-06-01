10番人気の伏兵メイショウハチコウ（牡＝牧浦、父ロジャーバローズ）がゴール手前で差し切り、ダービーの優先出走権を獲得した。スタートを決め、好位5番手を確保。直線で先に抜け出したジャスティンシカゴを目標に脚を伸ばすと、最後は半馬身捉え切った。継続騎乗で連勝に導いたディーは「前走乗せていただいたので馬の後ろで我慢すれば直線伸びるのは分かっていた。前走の経験が生きました」と振り返った。