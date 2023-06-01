◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース最終日（2026年5月3日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）首位で出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が7バーディー、1ボギーの66をマークして通算18アンダーに伸ばし、2位に5打差をつける圧勝で新規大会の初代女王に輝いた。この大会の前身に当たる昨年のパナソニック・オープン以来となるツアー通算4勝目。13アンダーで荒木優奈（20＝Sky）が2位、天本ハルカ